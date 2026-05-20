Шойгу заявил, что почти весь экспорт сельхозпродукции Армении приходится на РФ

Шойгу: до 98% экспорта сельхозпродукции Армении приходится на Россию
Евгений Биятов/РИА Новости

Армения поставляет в Россию до 98% от своего экспорта сельскохозяйственных продуктов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, его слова передает ТАСС.

«Сегодня до 98% экспорта армянской сельхозпродукции приходится на Россию. 78% экспорта крепких алкогольных напитков — это, с одной стороны, нас радует, с другой стороны, не очень — тоже поступает в Россию», — сказал он на заседании специальной рабочей группы Совбеза.

В ходе мероприятия Шойгу также выразил мнение о том, что в последнее время руководство Армении предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Россией.

1 апреля во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не помогла Еревану в Карабахе. Путин отметил, что Ереван сам признал регион частью Азербайджана в 2022 году. Армянский премьер добавил, что «карабахское движение» пора прекратить — мир с Баку заключен при участии США, но поблагодарил и Россию за роль в нормализации отношений.

Ранее Армения подтвердила намерение сохранить российскую военную базу на своей территории.

 
