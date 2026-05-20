Компания Mazda захотела зарегистрировать товарный знак в России

Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda хочет зарегистрировать товарный знак в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Агентство отмечает, что заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в мае текущего года. Под этим брендом компания намерена реализовывать легковые и спортивные автомобили, электрические аккумуляторы и бензин, а также размещать свои автомобильные салоны и оказывать услуги аренды автомобилей и ремонта транспортных средств.

В ноябре 2022 года японский автомобильный концерн Mazda продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой «Соллерс» во Владивостоке. Договором предусматривалась возможность обратного выкупа в течение трех лет. В ноябре Mazda возобновила продажи в России.

5 мая аналитик Сергей Целиков заявил, что японская автомобильная компания со второй половины марта начала сдавать позиции в сравнении с началом 2026 года, когда она стабильно держалась в десятке ведущих брендов на российском авторынке по объему продаж.

Ранее Mazda объявила о возвращении на рынок своего самого маленького кроссовера.

 
