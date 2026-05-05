Продажи Mazda в России резко упали

Эксперт Целиков: Mazda начала терять позиции в России после роста в начале года

Аналитик Сергей Целиков рассказал в своем Telegram-канале, что японская автомобильная компания со второй половины марта начала сдавать позиции в сравнении с началом 2026 года, когда она стабильно держалась в десятке ведущих брендов на российском авторынке по объему продаж.

Девять недель подряд Mazda входила в топ-10 продаж, доходя до шестого места, однако на прошлой неделе опустилась на 24-ю позицию с 189 проданными новыми автомобилями. Среди других японских и европейских марок она уступила Toyota (548 шт.), BMW (225 шт.), Audi (209 шт.) и Volkswagen (197 шт.).

Целиков объяснил, что в начале 2026 года бренд Mazda стал сенсацией российского авторынка, поскольку кроссовер Mazda CX-5 идеально лег под новую планку льготного утилизационного сбора до 160 лошадиных сил, а его цена, имидж и потребительские качества пришлись по душе многим россиянам.

За 18 недель текущего года в России было зарегистрировано 8 175 новых автомобилей Mazda, что обеспечило бренду 10-е место по объему продаж среди всех марок (Toyota на седьмом месте с 10,1 тыс. единиц). По словам эксперта, более 90% продаж Mazda — 7411 единиц — пришлось на долю кроссовера CX-5, который занял почти 2% всего рынка новых легковых автомобилей в стране. Иными словами, каждый 50-й покупатель новой машины в этом году выбрал именно Mazda CX-5.

В начале апреля газета «Коммерсантъ» писала, что выручка компании «Мазда мотор рус» от продажи автомобилей в России по итогам 2025 года выросла почти в 17 раз — до 3,04 млрд руб. Прошлый год для российской структуры японской Mazda стал первым с 2022 года, когда продажи автомобилей обеспечили основную часть выручки. По данным трех источников газеты, компания реализует машины, поставляемые по параллельному импорту.

Ранее аналитик заявил, что авторынок в России «реально проснулся».