Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Продажи Mazda в России резко упали

Эксперт Целиков: Mazda начала терять позиции в России после роста в начале года
David Zalubowski/AP

Аналитик Сергей Целиков рассказал в своем Telegram-канале, что японская автомобильная компания со второй половины марта начала сдавать позиции в сравнении с началом 2026 года, когда она стабильно держалась в десятке ведущих брендов на российском авторынке по объему продаж.

Девять недель подряд Mazda входила в топ-10 продаж, доходя до шестого места, однако на прошлой неделе опустилась на 24-ю позицию с 189 проданными новыми автомобилями. Среди других японских и европейских марок она уступила Toyota (548 шт.), BMW (225 шт.), Audi (209 шт.) и Volkswagen (197 шт.).

Целиков объяснил, что в начале 2026 года бренд Mazda стал сенсацией российского авторынка, поскольку кроссовер Mazda CX-5 идеально лег под новую планку льготного утилизационного сбора до 160 лошадиных сил, а его цена, имидж и потребительские качества пришлись по душе многим россиянам.

За 18 недель текущего года в России было зарегистрировано 8 175 новых автомобилей Mazda, что обеспечило бренду 10-е место по объему продаж среди всех марок (Toyota на седьмом месте с 10,1 тыс. единиц). По словам эксперта, более 90% продаж Mazda — 7411 единиц — пришлось на долю кроссовера CX-5, который занял почти 2% всего рынка новых легковых автомобилей в стране. Иными словами, каждый 50-й покупатель новой машины в этом году выбрал именно Mazda CX-5.

В начале апреля газета «Коммерсантъ» писала, что выручка компании «Мазда мотор рус» от продажи автомобилей в России по итогам 2025 года выросла почти в 17 раз — до 3,04 млрд руб. Прошлый год для российской структуры японской Mazda стал первым с 2022 года, когда продажи автомобилей обеспечили основную часть выручки. По данным трех источников газеты, компания реализует машины, поставляемые по параллельному импорту.

Ранее аналитик заявил, что авторынок в России «реально проснулся».

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!