Первый пошел: Mazda возобновила продажи в России

Mazda первой из покинувших Россию автокомпаний вернулась в страну с официальными продажами: российское подразделение, принадлежащее японской Mazda, вывело на российский рынок два кроссовера. Купить новые Mazda можно не только в автосалоне, но и в режиме онлайн. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российское представительство японского автоконцерна Mazda (ООО «Мазда Мотор Рус») запустило онлайн-продажи автомобилей в России. О старте проекта объявлено на официальном сайте подразделения.

«Оформить покупку можно онлайн и получить автомобиль в удобном пункте выдачи в 13 крупнейших городах России или оформить доставку в любую точку страны», — отмечается в сообщении.

На продажу через интернет-площадку выставлены кроссоверы двух моделей — Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Самый доступный вариант — Mazda CX-5 2025 года выпуска с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 155 л.с., автоматической трансмиссией и передним приводом за 3,8 млн рублей.

Самый дорогой — более крупный и современный кроссовер CX-50 с теми же агрегатами за 4,7 млн рублей. Те же две модели сейчас предлагают и официальные дилеры Mazda в России.

О возобновлении продаж машин с гарантией российское представительство Mazda объявляло еще в мае 2025 года, а в начале лета стало известно, что компания планирует централизованно импортировать в Россию кроссоверы CX-5 и CX-50 с китайского завода. Решение о расширении списка моделей планировалось принять по результатам продаж первой партии, а в качестве первоочередных кандидатов на централизованный ввоз в Россию рассматривались кроссоверы CX-9 и CX-90. Тогда же экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев подчеркивал, что эти поставки проходят по инициативе российской управленческой команды Mazda.

Японцы не ушли

При этом по состоянию на 25 ноября 2025 года ООО «Мазда Мотор Рус» остается стопроцентной «дочкой» Mazda Motor Corporation , следует из актуальной выписки компании в Едином реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Чистая прибыль российского представительства Mazda в 2024 году составила 1,75 млрд рублей при обороте 1,61 млрд рублей, свидетельствует официальная отчетность юрлица по российским стандартам.

Тем не менее в 2022 году концерн, как и другие европейские и японские автокомпании, свернул бизнес в России из-за международных санкций. Вплоть до этого года Mazda не поставляла автомобили в Россию, сконцентрировавшись на поставках запчастей и сервисе.

«Газета.Ru» направила в представительство ООО «Мазда Мотор Рус» запрос относительно причин возобновления операционной деятельности в России, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

«Хороший сигнал»

То, что российское представительство Mazda открыто объявило о новом канале продаж автомобилей, — позитивный сигнал, заявил «Газете.Ru» директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

«Японские компании в целом были менее импульсивными при покидании российского рынка и обходились без резких заявлений. Поэтому тут поведение японских компаний соотносится с политикой государства. Продолжение и расширение деятельности Mazda в России — это хороший сигнал, но не более», — сказал Бабанский.

Онлайн-продажи он назвал пока не очень популярным каналом реализации машин. По его словам, они довольно редки и представляют собой скорее исключение из правил. При этом онлайн-формат позволяет немного сэкономить при продаже, так что перспектива у этого направления есть, добавил эксперт.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто также отметил, что продажи автомобилей через онлайн-площадки ни у одной из автокомпаний в России не имеют значительной доли в общем объеме.

«Канал продаж через онлайн небольшой, но нужно понимать, какой завод эти машины поставляет. Если китайский, то Mazda теоретически может сказать, что не имеют к этим машинам отношения. Но удивительно, что Mazda совершенно откровенно заявляет, что работает на российском рынке», — сказал Моржаретто «Газете.Ru».

Toyota тоже

Через структуры, связанные с материнской корпорацией, продаются в России и автомобили Toyota — но более завуалированно. В конце мая проект «Авто Mail» сообщил, что российская «дочка» автоконцерна Toyota ООО «СП Бизнес Кар» вновь стала продавать авто японской марки.

По данным портала, новые машины предлагаются в столичном автосалоне дилерского холдинга «СП Бизнес Кар». Он, в свою очередь, с долей в 94% принадлежит концерну Toyota Motor через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation. Оставшимися шестью процентами владеет менеджмент российского дилерского холдинга Toyota. Об этом подробно писала «Газета.Ru».