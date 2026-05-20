Доллар может упасть до 65 рублей

Фундаментальный курс доллара сейчас составляет около 65 рублей, и в ближайшее время американская валюта может продолжить движение к этой отметке. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Курс доллара стремится к своим фундаментальным значениям, которые, по моему мнению, сейчас составляют порядка 65 рублей. В самое ближайшее время мы увидим продолжение движения к этим значениям, а соответственно, уверенное преодоление отметки ниже 70 рублей. 60–65 рублей считаю пределом укрепления рубля, временные просадки доллара ниже 60 рублей за единицу в течение 2026 года также возможны, но не думаю, что они будут долгими», — сказал Балынин.

Основные колебания доллара до конца года, по его оценке, будут проходить в интервале 63–72 рубля. Экономист подчеркнул, что резких движений курса бояться не стоит: для финансового рынка такие колебания являются нормой.

Балынин также не советует россиянам сейчас массово покупать доллары. По его мнению, это может привести к потерям: курс может меняться, а банки берут комиссии за обмен валюты.

«Зачем сейчас нужны населению доллары? Во-первых, зарплату россияне получают в рублях, товары, работы, услуги оплачивают в рублях. Во-вторых, проведенные мною расчеты говорят о том, что хранить средства в них невыгодно. В-третьих, доллар США — это валюта недружественного государства, а соответственно, риски потери средств достаточно высокие», — отметил он.

Лучшим инструментом для сбережений Балынин назвал банковский вклад. Он объяснил это высокими ставками и защитой денег в пределах застрахованной Агентством по страхованию вкладов суммы. По его расчетам, если разместить 611 тыс. рублей под 13,5% годовых на три месяца, то к концу срока сумма вырастет примерно до 632 тыс. рублей. Из них около 21 тыс. рублей составят проценты.

