Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Эксперт рассказал, что хранить наличные доллары бессмысленно

Астафьев: хранение сбережений в наличных долларах утратило смысл
Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

Предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев рассказал агентству «Прайм», что хранение сбережений в наличных долларах утратило смысл.

«В 2026 году россиянам имеет смысл отказаться от наличного доллара как средства сбережения, но не от валютной диверсификации как таковой», — поделился Астафьев.

Он посоветовал россиянам перевести валютную часть своих сбережений в юани, драгоценные металлы или «в замещающие облигации, номинированные в дружественных валютах». При этом валютная часть капитала не должна превышать 20-30%, уточнил Астафьев.

В качестве другого важного аспекта эксперт назвал ликвидность иностранной валюты и транзакционные издержки.

13 апреля инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин говорил, что россиянам оптимально держать в валюте 30–40% сбережений, чтобы снизить потери при резких колебаниях курса рубля.

При этом эксперт посоветовал делать ставку не столько на наличную валюту, сколько на валютные и квазивалютные инструменты. К первым он отнес вклады в юанях, дирхамах и юаневые облигации российских компаний. Среди квазивалютных инструментов эксперт выделил замещающие облигации и золото.

Ранее в России назвали рубль излишне крепким.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!