Эксперт рассказал, что хранить наличные доллары бессмысленно

Предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев рассказал агентству «Прайм», что хранение сбережений в наличных долларах утратило смысл.

«В 2026 году россиянам имеет смысл отказаться от наличного доллара как средства сбережения, но не от валютной диверсификации как таковой», — поделился Астафьев.

Он посоветовал россиянам перевести валютную часть своих сбережений в юани, драгоценные металлы или «в замещающие облигации, номинированные в дружественных валютах». При этом валютная часть капитала не должна превышать 20-30%, уточнил Астафьев.

В качестве другого важного аспекта эксперт назвал ликвидность иностранной валюты и транзакционные издержки.

13 апреля инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин говорил, что россиянам оптимально держать в валюте 30–40% сбережений, чтобы снизить потери при резких колебаниях курса рубля.

При этом эксперт посоветовал делать ставку не столько на наличную валюту, сколько на валютные и квазивалютные инструменты. К первым он отнес вклады в юанях, дирхамах и юаневые облигации российских компаний. Среди квазивалютных инструментов эксперт выделил замещающие облигации и золото.

Ранее в России назвали рубль излишне крепким.