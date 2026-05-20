Эксперт рассказал, как может быть исполнено решение суда о взыскании €200 с Euroclear

Союзные России государства могут исполнить решение Арбитражного суда Москвы о взыскании €200 млрд с бельгийского депозитария Euroclear. Об этом РИА Новости рассказал профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлюф Вадиа.

По его мнению, союзные РФ страны выполнят решение суда в силу различных соглашений с российской стороной. Эксперт подчеркнул, что эффективность исполнения этого решения зависит в том числе от позиции Китая как мирового экономического центра, поскольку активы Euroclear могут быть заморожены в КНР и странах Юго-Восточной Азии в целом.

Вадиа отметил, что решение российского суда является суверенным решением о восстановлении в правах банковской системы РФ и компенсации нанесенного ей ущерба. Оно вынесено при соблюдении всех необходимых процессуальных норм в присутствии адвоката депозитария.

15 мая стало известно, что Арбитражный суд Москвы взыскал €200 млрд с бельгийского депозитария Euroclear Bank по иску Центробанка РФ. Euroclear посчитал решение суда несправедливым и планирует его обжаловать.

