Россиянам напомнили о сельской надбавке к пенсии

Пенсионеры, которые 30 лет отработали в сельском хозяйстве и живут в селе, могут получать ежемесячную надбавку к страховой пенсии в размере 2396,17 рубля, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, эта сумма складывается просто: размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости сейчас равен 9584,69 рубля, сельская надбавка составляет четверть от этой суммы — 25%.

«Надбавка в размере 25% суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности назначается лицам, которые проживают в сельской местности, проработали не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве и не работают, то есть не подлежат обязательному пенсионному страхованию. Право на такую доплату зависит не только от стажа, но и от профессии. Перечень работ, производств, должностей и специальностей утвержден постановлением правительства. В него входят, например, агрономы, агрохимики, агротехники, бахчеводы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, слесари по ремонту сельхозмашин, мельники, члены колхозов, трактористы», — отметил Балынин.

По его словам, доплата также положена индивидуальному предпринимателю, если он является сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Экономист напомнил, что для некоторых работников сельского и лесного хозяйства предусмотрен и досрочный выход на страховую пенсию по старости. В этих случаях нужны 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, а также специальный стаж по конкретной профессии, подчеркнул эксперт.

Так, мужчины с 50 лет и женщины с 45 лет могут выйти на пенсию досрочно, если постоянно живут в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях и проработали не менее 25 и 20 лет соответственно оленеводами, рыбаками или охотниками-промысловиками, сказал Балынин.

По его словам, для женщин-трактористов и машинистов действует другое условие — они могут получить пенсию с 50 лет, если не менее 15 лет работали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве или других отраслях, а также машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин. Общий страховой стаж при этом должен быть не менее 20 лет, уточнил экономист.

Отдельные правила есть для работников лесозаготовок и лесосплава, предупредил Балынин. По его словам, мужчины могут выйти на пенсию с 55 лет, женщины — с 50 лет, если они работали рабочими или мастерами непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования. Для мужчин нужен специальный стаж не менее 12,5 года и общий страховой стаж 25 лет, для женщин — 10 и 20 лет соответственно, сказал эксперт.

«Еще одна категория — медработники в сельской местности и поселках городского типа. Если они занимались лечебной или иной деятельностью по охране здоровья населения не менее 25 лет и имеют 30 ИПК, пенсия может быть назначена досрочно независимо от возраста. Для тех, у кого право на нее возникло в 2023 году и позже, действует отсрочка: назначение возможно через пять лет после возникновения права», — заключил Балынин.

