Пенсионерам напомнили о льготных лекарствах

Российские пенсионеры могут получить льготные лекарства — бесплатно или со скидкой 50%, рассказал «Газете.Ru» сенатор РФ Игорь Мурог.

По его словам, в России действует двухуровневая система льготного лекарственного обеспечения — федеральная и региональная. Мурог уточнил, что к федеральным льготникам, имеющим право на бесплатные лекарства или скидку в 50%, относятся инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы и дети-инвалиды до 18 лет (бесплатные препараты), работающие инвалиды II группы и инвалиды III группы (скидка 50 %), участники и инвалиды Великой Отечественной войны (согласно федеральному закону «О ветеранах»), ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также полные кавалеры ордена Славы. Сенатор добавил, что региональные льготы устанавливаются субъектами РФ и могут охватывать пенсионеров с низким доходом, пожилых людей старше 70–80 лет и граждан с хроническими заболеваниями (диабетом, раком, астмой и другими). Списки льготников и перечень доступных лекарств варьируются по регионам — актуальную информацию стоит уточнять в органах соцзащиты или региональных минздравах, рекомендовал Мурог.

«Чтобы получить льготные лекарства, нужно сначала подать заявление в Социальный фонд регионального значения для подтверждения права на льготу, предоставив паспорт, СНИЛС, полис ОМС, документ, подтверждающий льготный статус, и выписку с диагнозом. После внесения в Федеральный регистр лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления: врач выпишет рецепт на специальном бланке или в электронном виде с QR-кодом — если препарат входит в утвержденный региональный или федеральный перечень», — отметил сенатор.

По его словам, льготники вправе выбирать между получением лекарств в натуральной форме и заменой их денежной выплатой в составе НСУ (набора социальных услуг) — для изменения формы получения нужно подать заявление в СФР до 1 октября текущего года, чтобы изменения вступили в силу с января следующего года.

