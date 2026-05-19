Стали известны зарплаты фармацевтов

Средняя предлагаемая зарплата для фармацевтов-провизоров по итогам апреля 2026 года составила 75,4 тыс. рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню фармацевта 19 мая.

При этом средние зарплатные ожидания самих соискателей ниже — 60 тыс. рублей. Зарплатная вилка в вакансиях варьировалась от 54,7 тыс. до 107,6 тыс. рублей, а в резюме — от 35 тыс. до 100 тыс. рублей.

Самые высокие зарплатные предложения в медицине и фармацевтике по итогам первого квартала 2026 года зафиксированы в Камчатском крае — 143,8 тыс. рублей. Далее идут Магаданская область — 135 тыс. рублей, Татарстан — 130 тыс. рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — 125,5 тыс. рублей и Москва — 115,8 тыс. рублей.

У фармацевтов зарплатные ожидания заметно зависят от пола, возраста, опыта и образования. Женщины чаще указывают желаемый доход в 60 тыс. рублей, мужчины — 70 тыс. рублей. Самые высокие ожидания у соискателей 45–54 лет — 70 тыс. рублей. Кандидаты 25–34 и 35–44 лет рассчитывают на 65 тыс. рублей, соискатели 18–24 и 55–64 лет — на 60 тыс. рублей, а фармацевты старше 65 лет — на 50 тыс. рублей.

Опытные специалисты тоже оценивают себя выше. Фармацевты со стажем более шести лет хотят получать 70 тыс. рублей, с опытом от трех до шести лет — 65 тыс. рублей, а кандидаты с опытом от года до трех лет и без опыта — по 60 тыс. рублей. Соискатели с высшим образованием указывают желаемую зарплату 70 тыс. рублей, со средним специальным и средним — по 60 тыс. рублей, с незаконченным высшим — 55 тыс. рублей.

Самые высокие медианные зарплатные ожидания среди фармацевтов — у кандидатов из Москвы и Санкт-Петербурга. В столице они рассчитывают на 90 тыс. рублей, в Петербурге — на 75 тыс. рублей.

Спрос на медицинских и фармацевтических специалистов продолжает расти. С начала 2026 года по май работодатели разместили на hh.ru более 52 тыс. вакансий в этой сфере. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 14% больше, чем за тот же период 2024 года. Чаще всего работодатели искали фармацевтов-провизоров — на них пришлось 26% всех вакансий в профсфере. Также востребованы медицинские представители — 7%, менеджеры по продажам — 6%, врачи — 5% и заведующие аптеками — 4%.

Больше всего вакансий в медицине и фармацевтике размещали работодатели из Москвы — 26% от общего числа. На Московскую область и Санкт-Петербург пришлось по 10%, на Краснодарский край — 4%, на Свердловскую и Новосибирскую области, а также Татарстан — по 3%. Самарская, Нижегородская и Ростовская области дали по 2% вакансий.

Активность соискателей тоже растет. С начала года специалисты из медицины и фармацевтики опубликовали или обновили более 245,2 тыс. резюме. Это на 9% больше, чем годом ранее, и на 69% больше, чем за тот же период 2024 года.

