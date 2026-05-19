Власти РФ перечислили требования к китайским авто на российском рынке

Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу» при выходе на российский рынок. Об этом в интервью «Вестям» заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, российская сторона не имеет ничего против продаж в тех классах автомобилей, где отсутствуют прямые пересечения с крупнейшим автопроизводителем РФ.

Среди остальных предъявляемых требований Мантуров выделил «высочайший уровень локализации и унификации с другими производителями».

В январе глава агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что в России в 2025 году было продано 489,1 тыс. автомобилей китайской сборки, что на 38% меньше. Лидером по продажам в России в 2025 году стала Geely с результатом 93,3 тыс. реализованных автомобилей — на 27% меньше, чем в 2024 году. Changan занял второе место (66,1 тыс. ед.; -38%), а третьим стал Chery с падением на 74%, до 38,7 тыс. единиц.

Ранее в «Автостате» заявили о росте продаж в России шведско-китайских автомобилей.