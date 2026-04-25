Оценены европейские потери из-за частичного запрета на импорт СПГ из России

РИА Новости: с сегодняшнего дня ЕС потеряет треть российского импорта СПГ
Европейские страны с 25 апреля потеряют почти треть от прежнего объема импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за вступления в силу запрета ЕС на закупки этого энергоносителя по краткосрочным контрактам. Об этом РИА Новости сообщил заявил старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин.

По его оценке, в структуре поставок российского СПГ в Европу порядка 70% приходится на долгосрочные соглашения, а доля краткосрочных и спотовых контрактов составляет около 30%. Именно эта часть подпадает под ограничения, введенные Советом ЕС еще в январе.

При этом по итогам 2025 года Россия занимала 13% в совокупном импорте сжиженного природного газа стран Евросоюза и, как утверждает Тимонин, все еще сохраняет заметное присутствие на европейском рынке.

Помимо вступающего в силу запрета на краткосрочные поставки СПГ, с 1 января 2027 года начнет действовать ограничение на его импорт по долгосрочным контрактам. Закупки трубопроводного газа по краткосрочным договорам в ЕС прекратятся с 17 июня 2026 года, а по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.

