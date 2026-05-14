Премьер Словакии раскрыл «идиотское» решение Европы в отношении России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на видео, опубликованном в соцсети Х, назвал «идиотизмом» отказ Европы от российских энергоресурсов.

По его словам, сейчас в Европе рассматривается идея покупки российских газа и нефти у американцев. Фицо пояснил, что согласно этой схеме, РФ будет поставлять свои энергоресурсы США по стандартным ценам, а американцы будут продавать их Европе с большой наценкой.

«Мы что, такие идиоты?» — высказал свое возмущение Фицо.

Он предложил диверсифицировать возможности поставок всех видов топлива, но и оставить открытой возможность импорта нефти и газа из России.

В начале этого года Совет ЕС официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны были подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа» и определить потенциальные проблемы при замене поставок из РФ. Несоблюдение новых правил грозит максимальными штрафами, размер которых составляет не менее €2,5 млн для физических лиц и от €40 млн для компаний.

В конце апреля Словакия подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Аналогичный документ туда ранее направила Венгрия.

Ранее вице-премьер Италии призвал сменить власть в ЕС и вернуться к закупкам газа в России.