Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Премьер Словакии раскрыл «идиотское» решение Европы в отношении России

Фицо считает идиотизмом отказ Европы от российских энергоресурсов
Yiannis Kourtoglou/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на видео, опубликованном в соцсети Х, назвал «идиотизмом» отказ Европы от российских энергоресурсов.

По его словам, сейчас в Европе рассматривается идея покупки российских газа и нефти у американцев. Фицо пояснил, что согласно этой схеме, РФ будет поставлять свои энергоресурсы США по стандартным ценам, а американцы будут продавать их Европе с большой наценкой.

«Мы что, такие идиоты?» — высказал свое возмущение Фицо.

Он предложил диверсифицировать возможности поставок всех видов топлива, но и оставить открытой возможность импорта нефти и газа из России.

В начале этого года Совет ЕС официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны были подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа» и определить потенциальные проблемы при замене поставок из РФ. Несоблюдение новых правил грозит максимальными штрафами, размер которых составляет не менее €2,5 млн для физических лиц и от €40 млн для компаний.

В конце апреля Словакия подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Аналогичный документ туда ранее направила Венгрия.

Ранее вице-премьер Италии призвал сменить власть в ЕС и вернуться к закупкам газа в России.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!