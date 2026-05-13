Евросоюз нарастил импорт сжиженного природного газа из России

За первые четыре месяца 2026 года объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза достиг 8,98 млрд кубометров, что на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейского аналитического центра Bruegel.

При этом в апреле Европа импортировала 2,17 млрд куб. м российского СПГ, нарастив таким образом закупки на 15%.

Поставки российского СПГ в Евросоюз в марте достигли исторического максимума на фоне прекращения отгрузок с Ближнего Востока из-за военного конфликта и вступления в силу запрета на СПГ из РФ по краткосрочным контрактам - 2,46 млрд куб. м. Импорт Евросоюзом российского СПГ в I квартале составил около 6,8 млрд куб. м против 5,7 млрд куб. м годом ранее.

Суммарный импорт СПГ Европой в период с января по апрель вырос на 5,3% и составил 51,46 млрд кубометров. При этом в апреле Евросоюз закупил 12,28 млрд куб. м СПГ, что на 8% ниже уровня апреля прошлого года и на 13% ниже показателя марта 2026 года, когда он достиг исторического рекорда в 14,1 млрд куб. м.

25 апреля старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин заявил, что европейские страны с 25 апреля потеряют почти треть от прежнего объема импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за вступления в силу запрета ЕС на закупки этого энергоносителя по краткосрочным контрактам.

Ранее власти Сербии рассказали о планах по антироссийским санкциям.