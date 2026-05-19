Российский рубль занял первое место в мире по укреплению к доллару

Российский рубль стал лучшей валютой мира по динамике к доллару в текущем квартале, укрепившись на 12% до 72,6 за доллар — максимума с февраля 2023 года, сообщает Bloomberg.

Второй год подряд рубль укрепляется вопреки прогнозам, аналитики считают его переоцененным. Укрепление российской валюты вызвано дисбалансом на финансовом рынке из-за санкций и жесткой денежно-кредитной политикой, призванной компенсировать масштабные государственные расходы. Сильный рубль сдерживает инфляцию, но сокращает доходы экспортеров и бюджета.

Приток иностранной валюты в Россию резко вырос после повышения цен на энергоносители и ослабления американских ограничений на фоне остановки судоходства через Ормузский пролив. Портфельный менеджер Istar Capital Искандер Луцко заявил, что сейчас «идеальные условия для дальнейшего укрепления» рубля до 65–70 за доллар. Министр экономики РФ Максим Решетников допустил, что рубль может быть сильнее, «чем многим хотелось бы».

Спрос на иностранную валюту в России остается низким из-за высоких внутренних ставок и слабого импорта. Кроме того, почти 60% закупок за рубежом сейчас оплачивается в рублях. Чистые продажи долларов и евро крупнейшими экспортерами в апреле утроились до $7,3 млрд на фоне подорожания нефти «Урал» с $44,6 до $94,9 за баррель.

Россия возобновила закупки инвалюты для ФНБ (110 млрд рублей), но этого недостаточно, чтобы ослабить рубль. Правительство снизило годовой прогноз по курсу с 92,2 до 81,5 рубля за доллар, но и это все равно выше нынешних 72,6. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство не будет беспокоиться по этому поводу, пока рублевая цена нефти покрывает бюджетные расходы.

