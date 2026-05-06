Россиянам раскрыли рабочий лайфхак, как платить за ЖКУ меньше

Те, кто отсутствовал больше пяти дней в квартире, может сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий отметил, что день отъезда и день возвращения не учитываются, поскольку в расчет берутся только полные календарные дни. По словам депутата, обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору. Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания: водоснабжение, газ (кроме газа на отопление) и вывоз коммунальных отходов. Если в квартире есть счетчики, то перерасчет не нужен.

Чаплин добавил, что подтвердить отсутствие можно разными документами: билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ о проживании на даче, отметками в загранпаспорте о выезде и въезде в страну и пр.

До этого россиянам назвали способы снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков объяснил, что многое зависит от самоорганизации человека и учета всех расходов. По его словам, чаще всего перерасход идет не из квартиры, а из подвала, чердака или плохо отрегулированной системы отопления. Например, неотлаженные настройки системы отопления могут стать причиной того, что тепло будет подаваться в избыточном объеме, особенно ночью или в межсезонье. В таких случаях проблему решает правильная наладка теплового узла, которая позволить снизить потребление тепла на 15–20%, сообщил эксперт. Кроме того, значительную роль в сокращении расходов играют цифровые инструменты — от «умных» счетчиков до автоматизированных систем диспетчеризации.

