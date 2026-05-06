Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Россиянам раскрыли рабочий лайфхак, как платить за ЖКУ меньше

Депутат Чаплин: уезжая из квартиры на пять дней, можно сделать перерасчет за ЖКУ
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Те, кто отсутствовал больше пяти дней в квартире, может сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий отметил, что день отъезда и день возвращения не учитываются, поскольку в расчет берутся только полные календарные дни. По словам депутата, обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору. Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания: водоснабжение, газ (кроме газа на отопление) и вывоз коммунальных отходов. Если в квартире есть счетчики, то перерасчет не нужен.

Чаплин добавил, что подтвердить отсутствие можно разными документами: билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ о проживании на даче, отметками в загранпаспорте о выезде и въезде в страну и пр.

До этого россиянам назвали способы снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков объяснил, что многое зависит от самоорганизации человека и учета всех расходов. По его словам, чаще всего перерасход идет не из квартиры, а из подвала, чердака или плохо отрегулированной системы отопления. Например, неотлаженные настройки системы отопления могут стать причиной того, что тепло будет подаваться в избыточном объеме, особенно ночью или в межсезонье. В таких случаях проблему решает правильная наладка теплового узла, которая позволить снизить потребление тепла на 15–20%, сообщил эксперт. Кроме того, значительную роль в сокращении расходов играют цифровые инструменты — от «умных» счетчиков до автоматизированных систем диспетчеризации.

Ранее россиянам назвали главную причину резкого роста платежей за ЖКУ.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!