Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В России продлили запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов на полгода

Кабмин продлил запрет на вывоз лома драгметаллов до 30 ноября
Екатерина Штукина/РИА Новости

Правительство России продлило запрет на вывоз отходов из лома и драгоценных металлов еще на полгода — до 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен ещё на 6 месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2026 года», — говорится в публикации.

В рамках этих ограничений из страны нельзя будет вывозить не только отходы и лом из драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами. Кроме того, правительство России на этот период приостанавливает вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются чаще всего для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

Предыдущий временный запрет введен в ноябре 2025 года и заканчивает свое действие 31 мая 2026 года.

До этого журналисты китайского издания Sohu заявили, что Россия спасла значительную часть своих богатств от конфискации Западом, вложившись в золото. Они отметили, что несколько лет назад, пока весь мир приобретал ценные бумаги, Россия провернула «блестящий трюк», начав закупать золото. В результате РФ увеличила резервы драгоценного металла на 300%, сохранив их во внутренних хранилищах.

Ранее в ЦБ раскрыли место хранения всего золотого запаса России.

 
Теперь вы знаете
Новые правила открытия вкладов, предупреждение из-за Эболы и туристические навыки у школьников. Что нового к утру 18 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!