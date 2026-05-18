Правительство России продлило запрет на вывоз отходов из лома и драгоценных металлов еще на полгода — до 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен ещё на 6 месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2026 года», — говорится в публикации.

В рамках этих ограничений из страны нельзя будет вывозить не только отходы и лом из драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами. Кроме того, правительство России на этот период приостанавливает вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются чаще всего для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

Предыдущий временный запрет введен в ноябре 2025 года и заканчивает свое действие 31 мая 2026 года.

До этого журналисты китайского издания Sohu заявили, что Россия спасла значительную часть своих богатств от конфискации Западом, вложившись в золото. Они отметили, что несколько лет назад, пока весь мир приобретал ценные бумаги, Россия провернула «блестящий трюк», начав закупать золото. В результате РФ увеличила резервы драгоценного металла на 300%, сохранив их во внутренних хранилищах.

