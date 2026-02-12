Размер шрифта
«Идеальное оружие»: в Китае узнали, как Россия спасла свои богатства от санкций

Sohu: Россия спасла свои богатства от санкций Запада, вложившись в золото
Павел Лисицын/РИА Новости

Россия нашла способ спасти свои богатства от конфискации Западом, вложившись в золото. Таким образом РФ стала обладательницей «идеального оружия» против санкций, сообщили журналисты китайского издания Sohu, пересказ статьи приводит АБН24.

Обозреватели обратили внимание, что России удалось спасти значительную часть своих богатств, несмотря на множество рестрикций Запада, включая отключение от международной платежной системы SWIFT, заморозку резервов ЦБ и запрет на операции с ценными бумагами. В Sohu указали на попытки США и ЕС загнать Россию в безвыходную ситуацию, но потерпели поражение.

По словам журналистов, несколько лет назад Россия провернула «блестящий трюк», когда начала закупать золото, в то время как весь мир приобретал ценные бумаги. В результате РФ увеличила резервы драгоценного металла на 300%, сохранив их во внутренних хранилищах.

«В результате санкций были заморожены лишь ценные бумаги, в то время как физическое золото по-прежнему находится в хранилищах под землей», — сказано в статье.

В 2025 году Москва начала продавать золото в Китай, воспользовавшись ростом мировых цен на этот драгметалл. В результате РФ в несколько раз нарастила экспорт золота в КНР — до рекордных 25,3 тонны, чем вызвала недоумение и массу вопросов. Обозреватели отметили, что Европа и США никак не могут повлиять на эту ситуацию, в которой их санкции оказались бессильны.

Ранее Путин заявил о желании Запада штамповать санкции против РФ.
 
