В России продлили запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Правительство России продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов еще на шесть месяцев — до 31 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В период ограничений из страны будет запрещено вывозить отходы и лом не только драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами. Помимо этого, в период ограничений будет запрещен вывоз отходов электротехнических и электронных изделий, используемых для реализации драгоценных металлов.

«Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями», — говорится в сообщении.

При этом условии масса одной пробы должна составлять не более 500 грамм в одной товарной партии вне зависимости от количества партий по торговым контрактам.

До этого обзор Всемирного совета по золоту (WGC) показал, что Россия сохранила пятое место в мире по объему золотых резервов. Организация сообщила, что в сентябре 2025 года центробанки приобрели 39 тонн металла, а с начала года — около 200 тонн.

Согласно официальным данным Банка России на 1 ноября, общий объем золотого запаса достиг 74,8 млн тройских унций (2326,54 тонны). Такой показатель позволяет стране удерживать пятую позицию в мировом рейтинге, уступая США, Германии, Италии и Франции и опережая Индию с Китаем.

Ранее в России спрогнозировали рост российского неэнергетического экспорта.