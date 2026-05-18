В России ожидают сохранения низкой безработицы во втором полугодии

Безработица в России составит 2,2–2,5% во втором полугодии и вряд ли начнет заметно расти. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

В апреле президент Владимир Путин заявил, что безработица в России продолжает оставаться на низком уровне — 2,1%.

«Массовых сокращений работодатели не планируют. Возможен небольшой рост до 2,7% за счет фрикционной безработицы (временной добровольной незанятости из-за затрат времени на поиск новой работы или ожидания ее начала). Время закрытия одной вакансий выросло и по позициям рабочих — до 25–30 дней, и по сложным позициям руководителей и высококвалифицированных специалистов — до нескольких месяцев. Также люди начнут чаще менять работу в поисках лучших условий труда. Вместе с тем такие неработающие, не стоящие на учете в центрах занятости, в статистику безработных не попадут», — отметил Шедько.

Уровень безработицы 2,2% с одной стороны формально означает высокую занятость и устойчивый спрос на труд, а с другой — кадровый голод, констатировал Шедько. Свободных работников на рынке труда практически нет, и предприятия вынуждены переманивать сотрудников друг у друга, что ведет к повышению зарплаты, констатировал экономист.

По его словам, сохранение подобной ситуации может оказать заметное влияние на экономику. Во-первых, нехватка кадров способна сдерживать темпы экономического роста и ограничивать возможности для расширения производства, пояснил эксперт. Во-вторых, возможное сокращение выбора специалистов может привести к снижению общего уровня квалификации и мотивации работников, а также затруднить поддержание высокого уровня трудовой дисциплины, добавил Шедько. Все это потенциально отражается на производительности труда и эффективности рабочих процессов, предупредил экономист.

Он сказал, что автоматизация и роботизация требуют времени и значительных инвестиций, а эффект будет заметен через несколько лет.

