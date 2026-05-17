США могут продолжить послабления ограничений на покупку нефти из России

В США допустили дальнейшие послабления ограничений на покупку российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что администрацию президента США может вновь побудить выдать разрешение на продажу российской нефти лоббирование со стороны азиатских союзников Вашингтона, а также усиление напряженности на нефтяном рынке.

Агентство подчеркивает, что в апреле ряд стран, включая Индию и Индонезию, настояли на смягчении санкций против топлива из России из-за ситуации на Ближнем Востоке. Практически полное закрытие Ормузского пролива лишило мировые рынки миллионов баррелей нефти ежедневно.

17 апреля Минфин США во второй раз разрешил сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, которые уже находились на танкерах в море по состоянию на 17 апреля.

Документ действовал до 00:01 (07:01 мск, 16 мая) по местному времени 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.

14 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия обратилась к США с просьбой продлить действие разрешение на продажу российской нефти, которое истекает 16 мая.

Ранее в Кремле указали на высокий спрос на российские энергоресурсы, несмотря на санкции.

 
