Российским компаниям предложили строить суда на верфях Китая

Трутнев: российские компании могут рассмотреть строительство судов в Китае

Российским предприятиям предложили изучить возможность постройки контейнерных судов на верфях Китая. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, передает ТАСС.

Предложение было озвучено по итогам заседания делового совета, посвященного сотрудничеству между российским Дальним Востоком и северо-восточными регионами Китайской Народной Республики.

«Российским компаниям предложено рассмотреть возможность строительства на китайских верфях контейнерных судов с привлечением финансирования российских и китайских финансовых институтов развития», — говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, Китай создает собственный «теневой флот» для доставки сжиженного природного газа с российского проекта «Арктик СПГ-2».

До этого президент США Дональд Трамп выступил в поддержку законопроекта американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, который предусматривает введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести бизнес с Россией.

Ранее Китай сократил закупки российской нефти.