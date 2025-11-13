На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе считают, что Китай создает теневой флот для поставок российского СПГ

Bloomberg: Китай создает теневой флот для поставок российского газа из Арктики
Сергей Гунеев/РИА Новости

Китай создает собственный теневой флот для доставки сжиженного природного газа с российского проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В статье отмечается, что Пекин наращивает усилия по импорту газа из РФ, находящегося под американскими санкциями. В связи с этим в КНР создаются основы для теневого флота судов, с помощью которых можно будет перевозить в китайские порты российский сжиженный природный газ, в первую очередь с проекта «Арктик СПГ-2».

Основные способы, которые используются при создании теневого флота нефтяных танкеров, заметны и в случае с российским СПГ для Китая. Так суда, оказываясь в достаточной близости от порта, скрывают свое местоположение, а их владельцами становятся компании-однодневки. В частности, несколько китайских газовозов уже переданы в собственность малоизвестным компаниям, чьи адреса связаны с фирмами, которые ранее обходили ограничения при торговле другими видами топлива.

Bloomberg отмечает, что создание теневого флота позволит Китаю еще больше диверсифицировать поставки газа, а также укрепить связи с Россией.

20 октября сообщалось, что Китай нарастил закупки российского трубопроводного газа.

Ранее Китай остановил импорт СПГ из США.

Санкции против России
