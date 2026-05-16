Немецкий политик рассказал, когда в Германии закончится нефть

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что дефицит нефти в стране ожидается к концу мая на фоне истощения запасов.

«Не позже конца мая у нас закончится нефть, которую еще успели получить по «Дружбе» для нефтеперерабатывающего завода в Шведте», — отметил Нимайер.

При этом министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе предупреждала о дефиците топлива еще в марте.

6 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что катастрофическая нехватка нефти неминуема.

До этого в «Газпроме» заявили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%.

Отмечается, что весь газ, закачанный в ПХГ Европы при подготовке к зиме, отобран в середине февраля. В настоящий момент отбор идет из запасов предыдущих лет.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
