Лавров рассказал о предложении России БРИКС

Россия предлагает создать БРИКС новую инвестиционную платформу. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на министерской встрече организации в Нью-Дели, передает ТАСС.

«В качестве перспективного инструмента Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу, которая позволила бы аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве нашего объединения и в странах Глобального Юга и Глобального Востока в целом», — сказал министр.

Как уточнил Лавров, важную роль в осуществлении данной инициативы может сыграть Новый банк развития. Глава МИД РФ добавил, что под новые требования нынешней кризисной геоэкономической ситуации необходимо соответствующим образом скорректировать стратегию деятельности НБР и адаптировать его модель функционирования.

До этого Лавров сообщил, что интерес к вступлению в БРИКС проявляют различные страны. По его словам, в мире есть понимание того, что организация является прообразом будущего многополярного миропорядка.

Министр признался, что не видит падения интереса к объединению в результате давления западных стран, публично объявившими БРИКС чуть ли не главным противником прогресса, под которым понимается согласие всех с инициативами Вашингтона.

