Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

Лавров рассказал о предложении России БРИКС

Лавров: РФ предлагает создать БРИКС новую инвестиционную платформу
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия предлагает создать БРИКС новую инвестиционную платформу. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на министерской встрече организации в Нью-Дели, передает ТАСС.

«В качестве перспективного инструмента Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу, которая позволила бы аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве нашего объединения и в странах Глобального Юга и Глобального Востока в целом», — сказал министр.

Как уточнил Лавров, важную роль в осуществлении данной инициативы может сыграть Новый банк развития. Глава МИД РФ добавил, что под новые требования нынешней кризисной геоэкономической ситуации необходимо соответствующим образом скорректировать стратегию деятельности НБР и адаптировать его модель функционирования.

До этого Лавров сообщил, что интерес к вступлению в БРИКС проявляют различные страны. По его словам, в мире есть понимание того, что организация является прообразом будущего многополярного миропорядка.

Министр признался, что не видит падения интереса к объединению в результате давления западных стран, публично объявившими БРИКС чуть ли не главным противником прогресса, под которым понимается согласие всех с инициативами Вашингтона.

Ранее Силуанов перечислил государства, которые могут войти в состав акционеров НБР.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!