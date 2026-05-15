Росстат оценил динамику ВВП России в I квартале

Росстат сообщил о снижении ВВП РФ в I квартале на 0,2%

Росстат предварительно оценил снижение российского валового внутреннего продукта (ВВП) в январе — марте 2026 года в 0,2% относительно соответствующего периода прошлого года. Это следует из данных статистической службы.

14 мая газета «Ведомости» писала, что у трех четвертей крупнейших российских промышленных компаний в течение года ухудшились ключевые показатели — чистая прибыль, выручка и EBITDA.

Издание провело анализ финансового состояния 28 крупнейших компаний из 10 различных отраслей промышленности. Информация была собрана из публичных отчетов предприятий по международным стандартам (МСФО) за 2024–2025 годы.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2026 году экономический рост России составит 0,4%.

Также он подчеркнул: правительство продолжает системную работу, нацеленную на возврат к устойчивому долгосрочному росту, сопоставимому со среднемировыми показателями, и на выполнение национальных целей развития.

