Три четверти крупных российских промышленных компаний ухудшили финансовое состояние за год

Три четверти крупнейших российских промышленных компаний ухудшили свои ключевые показатели — чистую прибыль, выручку и EBITDA. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Издание провело анализ финансового состояния 28 крупнейших компаний из 10 различных отраслей промышленности. Информация была собрана из публичных отчетов предприятий по международным стандартам (МСФО) за 2024–2025 годы.

«Из них следует, что 21 хозяйствующий субъект или группа юрлиц ухудшили свое финансовое состояние за минувший год», — говорится в публикации.

В России за прошлый год закрылось 35,4 тыс. заведений общепита — на 10% больше, чем годом ранее. По мнению доцента кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлии Карпович, это не просто статистика, а признак глубокой перестройки рынка. По оценке Карпович, при текущих условиях рентабельными могут остаться лишь 30–40% малого бизнеса. Выигрывают компании с высокой добавленной стоимостью и низкими материальными затратами — ИТ, консалтинг, юридические и образовательные услуги.

Ранее Госдума одобрила смягчение налоговых условий для бизнеса.