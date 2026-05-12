Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

Правительство ожидает в 2026 году роста ВПП России на 0,4%

Новак: рост ВВП России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В 2026 году экономический рост России, по прогнозу вице-премьера Александра Новака, составит 0,4%. Об этом он заявил в интервью газете «Ведомости».

«Ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП в 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м», — отметил Новак.

Также вице-премьер подчеркнул, что правительство продолжает системную работу, нацеленную на возврат к устойчивому долгосрочному росту, сопоставимому со среднемировыми показателями, и на выполнение национальных целей развития. В частности, речь идет о перераспределении ресурсов, инвестиций и трудовых ресурсов в более результативные сектора.

По словам Новака, заметные изменения происходят в экономике, экспортной деятельности, на рынке труда и в социальной сфере. Среди ключевых направлений — улучшение условий для ведения бизнеса, снижение чрезмерных барьеров, развитие системы подготовки кадров, технологическое обновление и рост производительности труда. Дополнительно акцент делается на более адресной социальной поддержке и на легализации экономики.

Ранее Новак рассказал о высоких темпах роста доходов россиян.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!