Правительство ожидает в 2026 году роста ВПП России на 0,4%

В 2026 году экономический рост России, по прогнозу вице-премьера Александра Новака, составит 0,4%. Об этом он заявил в интервью газете «Ведомости».

«Ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП в 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м», — отметил Новак.

Также вице-премьер подчеркнул, что правительство продолжает системную работу, нацеленную на возврат к устойчивому долгосрочному росту, сопоставимому со среднемировыми показателями, и на выполнение национальных целей развития. В частности, речь идет о перераспределении ресурсов, инвестиций и трудовых ресурсов в более результативные сектора.

По словам Новака, заметные изменения происходят в экономике, экспортной деятельности, на рынке труда и в социальной сфере. Среди ключевых направлений — улучшение условий для ведения бизнеса, снижение чрезмерных барьеров, развитие системы подготовки кадров, технологическое обновление и рост производительности труда. Дополнительно акцент делается на более адресной социальной поддержке и на легализации экономики.

