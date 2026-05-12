В Госдуме рассказали, какой курс рубля выгоден для российской экономики

Депутат Аксаков: крепкий рубль оборачивается для экономики РФ падением экспорта
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Для российской экономики более выгодным является курс рубля не крепче 80 рублей за доллар. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью «Парламентской газете».

По его мнению, подобный показатель необходим для поддержки внутреннего производства.

Парламентарий добавил, что для российской экономики лучше иметь слабый рубль, ведь крепкий приводит к тому, что российские производители начинают испытывать конкурентное давление со стороны внешних поставщиков.

До этого начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев рассказал, что после майских праздников рубль продолжает крепнуть, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Торговых операций Минфина в рамках бюджетного правила недостаточно для изменения этой ситуации и повышения доллара.

Накануне внебиржевой курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 20 февраля 2023 года. Падение составило 55 копеек относительно предыдущего закрытия, доллар стоил 73,7 рубля.

