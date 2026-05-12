В Госдуме рассказали, какой курс рубля выгоден для российской экономики

Для российской экономики более выгодным является курс рубля не крепче 80 рублей за доллар. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью «Парламентской газете».

По его мнению, подобный показатель необходим для поддержки внутреннего производства.

Парламентарий добавил, что для российской экономики лучше иметь слабый рубль, ведь крепкий приводит к тому, что российские производители начинают испытывать конкурентное давление со стороны внешних поставщиков.

До этого начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев рассказал, что после майских праздников рубль продолжает крепнуть, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Торговых операций Минфина в рамках бюджетного правила недостаточно для изменения этой ситуации и повышения доллара.

Накануне внебиржевой курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 20 февраля 2023 года. Падение составило 55 копеек относительно предыдущего закрытия, доллар стоил 73,7 рубля.

