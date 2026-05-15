Эксперт оценил заявление Трампа о намерении Китая покупать нефть у США

Китай может возобновить закупки нефти из Соединенных Штатов, но только при условии встречных шагов со стороны Вашингтона. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности Пекина импортировать американские углеводороды.

По его словам, речь может идти об отмене санкций против китайских нефтеперерабатывающих заводов, снижении пошлин на китайские товары или подписании более выгодного для Пекина торгового соглашения. Однако пока Белый дом продолжает вводить новые ограничения против Китая. На этом фоне заявления Трампа вызывают лишь сомнения, отметил аналитик.

«Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», — сказал Юшков.

Вместе с тем, если Китай и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет, уверен он.

О желании Китая закупать нефть у США Трамп сообщил в интервью Fox News 15 мая.

13 мая Трамп прибыл в Пекин с трехдневным визитом, который стал его первой поездкой в азиатскую республику за последние девять лет. На следующий день американский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в государственном банкете. Впоследствии он назвал свой визит «невероятным» и объявил о заключении «фантастических торговых соглашений».

Ранее Трамп оценил отношения США и Китая.