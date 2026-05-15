В Афганистане заявили об интересе России к его трудовым мигрантам

Афганистан прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию и видит интерес к ним со стороны Москвы. Об этом заявил журналистам министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи на полях KazanForum, сообщает ТАСС.

Единственным препятствием, по словам министра, остается языковой барьер. Азизи отметил, что этим вопросом занимаются различные ведомства, а двусторонняя комиссия работает над поиском общего решения.

«Есть общая заинтересованность: как со стороны России, так и со стороны Афганистана, чтобы достигнуть осязаемых результатов», — подчеркнул он.

Еще в марте спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов подтверждал, что Москва и Кабул обсуждают вопрос трудовой миграции на экспертном уровне, но конкретных договоренностей пока не достигнуто.

По данным СМИ, в 2025 году в России трудились около 100 афганских электриков, сварщиков и маляров. Они работали в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Также была достигнута договоренность о направлении в РФ еще тысячи рабочих из Афганистана.

Ранее в Госдуме выступили против привлечения афганцев для работы в России.