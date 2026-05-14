Путин рассказал о росте промышленного производства в России

Путин: объем промпроизводства в 2025 году был на 12% выше уровня 2021 года

Объем промышленного производства в России в прошлом году оказался на 12% выше уровня 2021 года. Об этом сообщил в ходе съезда Союза машиностроителей России президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

14 мая газета «Ведомости» писала, что у трех четвертей крупнейших российских промышленных компаний в течение года ухудшились ключевые показатели — чистая прибыль, выручка и EBITDA. Издание провело анализ финансового состояния 28 крупнейших компаний из 10 различных отраслей промышленности. Информация была собрана из публичных отчетов предприятий по международным стандартам (МСФО) за 2024–2025 годы.

В конце апреля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что к 2036 году развитие российской экономики будет определяться технологическими изменениями, искусственным интеллектом и платформенной моделью.

24 апреля министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что экономика России продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на давление извне и внутренние сложности.

