В России за апрель подешевели социально значимые продукты

Минимальные розничные цены на базовые социально значимые продукты в крупных торговых сетях России снизились в апреле 2026 года на 1,1% по сравнению с мартом и почти на 9% в годовом выражении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Больше всего за месяц подешевело пшено, стоимость которого снизилась на 16,5%. Рис стал дешевле на 10,6%, картофель — на 9,4%, пшеничная мука — на 8,1%, свинина — на 7,8%. Также цены снизились на черный чай (-3,6%), куриные яйца (-2,5%), вермишель (-2,4%), молоко (-2,4%), сливочное масло (-1,9%), баранину (-1,5%) и сезонные яблоки (-1,1%). В пределах 1% подешевели гречка, соль, подсолнечное масло и хлеб.

Наценка торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в апреле обновила исторический минимум — 0,5%. Месяцем ранее она составляла 1,6%, а год назад — 2,7%.

В годовом выражении социально значимые продукты подешевели на 8,8%. Сильнее всего упали цены на овощи борщевого набора. Картофель стал дешевле на 43,7%, свекла — на 42,6%, белокочанная капуста — на 34,7%, репчатый лук — на 31,3%.

Председатель АКОРТ Станислав Богданов связал снижение цен с расширением прямых закупок овощей у российских производителей и сокращением сезонного импорта. Это, по его словам, поддерживает доступные цены и сдерживает инфляцию.

Кроме того, за последний месяц почти на треть подешевела клубника. В середине мая минимальные цены начинаются от 800 руб. за кг. В начале апреля 1 кг ягоды стоил от 1120 руб. Также за неделю со 2 по 9 мая бананы подешевели на 7,1%.

Ранее цена на картофель в крупных сетях снизилась на 48% за год.