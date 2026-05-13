Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

В России резко подешевела клубника

Глава АКОРТ Богданов: в России клубника за месяц подешевела почти на треть
Николай Хижняк/РИА «Новости»

В России за последний месяц почти на треть снизились цены на клубнику. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Минимальные цены на клубнику в середине мая в торговых сетях начинаются от 800 рублей за килограмм», — сказал он.

По словам главы АКОРТ, этот показатель на 28% ниже уровня начала апреля — тогда цены на 1 кг клубники начинались от 1120 рублей.

В ассоциации снижение стоимости связали с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения. Доля российской клубники в ассортименте торговых сетей в начале текущего месяца составляет порядка 40%, и эта цифра будет увеличиваться по мере наступления сезона. К лету российская ягода занимает основную часть полки, а в межсезонье клубника поступает в сети из Египта, Йемена и Молдавии.

До этого старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова рассказала, что ключевой риск ранней клубники и черешни связан не с наличием удобрений, а с возможным превышением допустимых уровней химических веществ, которые строго регламентированы ТР ТС 021/2011 (технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»).

Ранее россиянам рассказали о пользе клубники.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!