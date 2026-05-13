В России резко подешевела клубника

Глава АКОРТ Богданов: в России клубника за месяц подешевела почти на треть

В России за последний месяц почти на треть снизились цены на клубнику. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Минимальные цены на клубнику в середине мая в торговых сетях начинаются от 800 рублей за килограмм», — сказал он.

По словам главы АКОРТ, этот показатель на 28% ниже уровня начала апреля — тогда цены на 1 кг клубники начинались от 1120 рублей.

В ассоциации снижение стоимости связали с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения. Доля российской клубники в ассортименте торговых сетей в начале текущего месяца составляет порядка 40%, и эта цифра будет увеличиваться по мере наступления сезона. К лету российская ягода занимает основную часть полки, а в межсезонье клубника поступает в сети из Египта, Йемена и Молдавии.

До этого старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова рассказала, что ключевой риск ранней клубники и черешни связан не с наличием удобрений, а с возможным превышением допустимых уровней химических веществ, которые строго регламентированы ТР ТС 021/2011 (технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»).

Ранее россиянам рассказали о пользе клубники.