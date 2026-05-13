Картофель в крупных сетях подешевел почти вдвое

Картофель «первой цены» в крупных российских торговых сетях к началу мая 2026 года подешевел на 48% год к году, до 38 рублей за килограмм. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

По его словам, заметно снизились цены и на другие овощи борщевого набора — свеклу, морковь, репчатый лук и белокочанную капусту.

«Свекла за год подешевела на 46% и сейчас стоит около 38 рублей за килограмм. Репчатый лук стал дешевле на 41%, до 36 рублей за 1 кг. Белокочанная капуста снизилась в цене на 39% и стоит от 39 рублей за 1 кг. Морковь подешевела меньше остальных — на 7%, до 39 рублей за кг. Сильнее всего за год снизилась цена на картофель — почти в два раза, на 48%, до 38 рублей за килограмм картофеля «первой цены». Сопоставимая динамика по свекле», — сказал Богданов.

Он объяснил снижение цен тем, что основу ассортимента таких овощей в сетях сейчас формирует продукция российских производителей. В среднем доля отечественных овощей борщевого набора в крупных торговых сетях выросла до 90%, подчеркнул Богданов.

По его словам, свекла на полках сетей полностью российская. По моркови и репчатому луку доля отечественной продукции за последний год выросла до 90%, по белокочанной капусте — до 75%, констатировал эксперт. По картофелю доля импорта за год сократилась почти вдвое и сейчас составляет не более 15–18% от общего ассортимента, уточнил Богданов.

Он добавил, что торговые сети системно работают с российскими овощеводами и помогают фермерам расширять сбыт в федеральную розницу. Для этого используются агроконтракты с авансированием будущего урожая и гарантированными объемами закупок, сотрудничество с малыми и средними хозяйствами через агроагрегаторы, а также работа с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, сказал эксперт.

Богданов заключил, что эти механизмы делают сбыт отечественной продукции более предсказуемым как для крупных хозяйств, так и для небольших фермерских объединений. Это помогает поддерживать присутствие российских овощей на полке круглый год, подытожил эксперт.

Ранее борщевой набор дешевел в 2025 году.