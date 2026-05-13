В России подешевели бананы

Экономист Абрамов: бананы в России подешевели более чем на 7% за неделю

Бананы в российских магазинах подешевели на 7,1% за неделю со 2 по 9 мая, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю со 2 по 9 мая значение Индекса Мишек снизилось на 0,8% по сравнению с его ростом на 0,3% неделю назад. Помимо бананов, цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек уменьшилось на 3,4% по данным на 9 мая по сравнению с его ростом на 0,4% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад «Fruit-Tella» (+27,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+18,2%), яйца «Окские» категории С1 (+16,7%), белый хлеб (+4,8%), куриные тушки «Каждый день» (+2,3%) и подсолнечное масло «Олейна» (+0,1%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Домик в деревне» (-23,6%), бананы (-23,5%), морковь (-20,0%), сельдь «Матиас» (-9,1%), апельсиновый сок J7 (-6,7%), конфеты «Мишка косолапый» (-4,5%), плавленый сыр «Фетакса» (-4,3%).

По данным ЦБ, годовая инфляция в России на 20 апреля достигла 5,7%.

Ранее сообщалось, что в России ожидают замедления инфляции в июне.