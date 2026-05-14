Стал известен предполагаемый размер средней зарплаты в России в 2026 году

Средняя зарплата россиян в 2026 году составит 108,3 тыс. рублей. Об этом, ссылаясь на прогнозы властей, сообщает РИА Новости.

По итогам текущего года средняя зарплата увеличится на 7,9%. Рост средних зарплат продолжится и в последующие годы — в 2027 году они увеличатся до 115,4 тыс. рублей, в 2028 году — до 123,3 тыс. рублей.

В прошлом году средняя зарплата в России впервые за историю наблюдений превысила 100 тыс. рублей и составила 100,4 тыс. рублей.

14 мая сообщалось, что медианная зарплата, которую предлагают курьерам в России, составила 158,8 тыс. рублей.

До этого член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что в России уровень средней зарплаты за последние десять лет продемонстрировал трехкратный рост. По его словам, если десять лет назад, в 2016 году, размер средней зарплаты составлял 32 633 рубля, то уже к 2025 году он увеличился до 100 360 рублей.

Ранее в России опровергли миф о рекордных доходах таксистов.

 
