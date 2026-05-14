В России выросла медианная зарплата курьеров

Медианная зарплата (50% курьеров получают меньше этой суммы, а другие 50% — больше), которую предлагают курьерам в России, составила 158,8 тыс. руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис HeadHunter (hh.ru).

Там отметили, что это на 23 тыс. руб. (17%) выше показателей 2025 года.

По данным сервиса, в марте этого года работодатели разместили более 16,7 тыс. вакансий для курьеров, что на 45% больше, чем в 2025-м.

До этого опрос показал, что более 60% россиян оставляют чаевые курьерам, причем 83% делают это регулярно. Мужчины и женщины благодарят доставщиков деньгами с одинаковой частотой. А вот возраст имеет значение. Так, молодежь оставляет на чай примерно в 70% случаев против 60% у других возрастных групп.

Что касается размера вознаграждения, то чаще всего оно составляет 50–100 руб. (55% респондентов). Еще для 24% опрошенных комфортная сумма — до 200 руб. Самым щедрым оказалось молодое поколение: его представители чаще готовы дать курьерам до 300 руб.

