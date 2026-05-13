В России опровергли миф о рекордных доходах таксистов

В России таксисты не зарабатывают баснословные 200-500 тысяч рублей в месяц. Громкие заголовки часто выдают за реальный заработок водителя такси его общую месячную выручку — что в профессиональной среде называют «накатом» или «выкатом». То есть, все деньги, которые прошли через смены, всю кассу, которую собрали с пассажиров, рассказал «Газете.Ru» Георгий Шипунов, председатель Центра развития таксопарков (ЦРТ).

«Да, такие суммы возможны: в крупных городах с населением до 500 тыс. человек месячный накат может составлять около 200 тысяч рублей. В миллионниках — Москве, Петербурге, Краснодаре — доходить до 500 тысяч. Но домой эти деньги водитель не приносит. Это оборот, из которого нужно вычесть комиссию агрегатора, плату за автомобиль (аренду или лизинг), топливо, налоги и все сопутствующие расходы», — объяснил он.

На руки водителю остается существенно меньше денег. По базовой оценке учредителей ЦРТ, в городах с населением до 500 тысяч человек водитель обычно зарабатывает около 60-70 тысяч рублей в месяц. В миллионниках — 100-150 тысяч рублей. Этот диапазон можно считать реальным при очень-очень, подчеркну — напряженной работе.

«При этом в ряде регионов спрос ниже, конкуренция выше и при неудачных сменах на руки водитель может получать 20-50 тыс. рублей в месяц. Так что миф о «сверхдоходах таксистов» — это именно миф, в карман водителя денег попадает гораздо меньше», — сказал специалист.

По словам Шипунова, люди видят большую выручку, а про расходы – обязательную часть работы такси – не задумываются. В реальности водитель первостепенно «кормит» всю систему вокруг себя, а уже потом, если повезет, начинает зарабатывать сам.

«Первое — комиссия агрегатора, жалобы на которую слышали, наверное, все пассажиры такси хотя бы в одной поездке. В зависимости от региона, тарифа, схемы работы и дополнительных удержаний она может составлять от 15 до 35%. Есть еще и прочие списания. Не забываем про топливо. В среднем, это около 10-20% от выручки, но в плотном городском трафике и при длинных сменах ближе к 20%», — рассказал он.

Следом идет аренда автомобиля – нередко именно эти деньги отнимают больше, чем комиссия. Нередко на аренду уходит 20-30% выручки, или примерно 60-120 тысяч рублей в месяц – в зависимости от региона и класса машины. В крупных городах эта сумма может быть и 30, и даже 50% дохода.

Если водитель работает через парк, нужно учитывать и комиссию таксопарка. Это около 5%. Иногда она косвенно зашита в общую схему.

Дальше – налоги, где-то 4-6% дохода.

Потом идут анекдотические расходы из серии «тыщу рублей отдал, ничего не купил»: мойка, парковка, штрафы, мелкий ремонт, расходники, техническое обслуживание, амортизация. На штрафы может уходить до 10% дохода.

«Честно скажу: при восьмичасовом графике 5/2 в нынешней экономике такси в большинстве случаев невозможно выйти на «нормальный» доход. Более того: при арендной модели водитель нередко не успевает за это время даже полноценно закрыть оплату машины», — считает эксперт.

Почему так происходит? По словам эксперта, первые часы смены водитель фактически работает не на себя, а на агрегатор, арендодателя, заправку и налоги. А если машина кредитная – еще и на банк. На свой карман он начинает работать только после прохождения точки безубыточности, которая часто наступает уже после восьмого часа на линии. По сути, у водителя сначала идет работа за право зарабатывать.

«Поэтому разговоры о такси как о работе «по офисному графику» с хорошим доходом – «в пользу бедных». При графике 5/2 по 8 часов можно показать какую-то выручку, но вопрос в чистом остатке. А с ним все гораздо хуже. Именно поэтому многие водители говорят, что для более-менее внятного дохода приходится работать 10-12 часов в день. Скажу даже больше, у части водителей работа – это ежедневные 12-14 часов без выходных. Формально зайти в профессию такси можно быстро. Но если человек хочет действительно зарабатывать, а не просто «кататься по заказам», то придется гнуть спину», — констатировал Шипунов.

У водителя такси, как отмечает эксперт, нет зарплаты в привычном смысле слова, нет оклада. Это поденщина. Возможность заработать есть, но только если совпало много условий: есть спрос, нет простоя, не подвела машина, не случилось ДТП, не прилетела жалоба, не пропал день из-за блокировки или технической проблемы. Поэтому в такси правильнее говорить именно о заработке, а не о зарплате.

«Если говорить о географии, то больше шансов на приличный доход в крупных городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие миллионники, где выше плотность спроса, выше средний чек и меньше простоев между заказами. Там водитель действительно может заработать «нормально». Но и тут есть нюанс – в мегаполисе выше не только спрос, но и нагрузка, расходы, износ машины. И человеку психологически работать в городе тяжелее. В малых и средних городах ситуация и того хуже. Заказов меньше, чек ниже, а времени на линии водитель проводит почти столько же. В результате есть регионы, где после всех вычетов реальный заработок едва дотягивает до уровня местной средней зарплаты. Формально работа есть, а выхлоп – не особо», — подчеркнул он.

Есть ли у такой работы перспективы? По мнению Шипунова, как у временного способа быстро войти в рынок труда – да, безусловно.

«В такси можно быстро начать работать и быстро получить первые деньги. И здесь очень важна роль таксопарков. Разница между одиночной, самозанятой моделью и работой через таксопарк очень заметна. Самозанятому водителю объективно труднее: он остается один на один со всеми проблемами. Любой сбой (от ДТП до просадки спроса) он проживает в одиночку и за свой счет. Таксопарки дают автомобиль, и, что принципиально, собирают вокруг водителя операционную инфраструктуру», — резюмировал он.

Ранее разрыв в зарплатах между Москвой и регионами сократился до 12-летнего минимума.