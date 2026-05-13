В Минэнерго РФ заявили о готовности поставлять энергоресурсы в страны Глобального Юга

Россия готова наращивать поставки топлива в страны Глобального Юга, чтобы обеспечить их энергетическую безопасность. Об этом сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на слова замминистра энергетики Романа Маршавина, передает РИА Новости.

Маршавин отметил, что Россия готова поставлять энергоресурсы туда, где есть устойчивый долгосрочный спрос, и тем государствам, которые выстраивают с ней конструктивные деловые отношения. В частности, Россия готова выступить стратегическим партнером Индонезии в сооружении атомных станций и создании национальной атомной отрасли.

В марте Международное энергетическое агентство (IEA) предложило высвободить крупнейший в своей истории объем нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Уточняется, что на рынок могут вывести более 182 миллионов баррелей нефти.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что конкуренция за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется в связи с эскалацией в странах Персидского залива.

Ранее аналитики предупредили о резком сокращении мировых запасов нефти.