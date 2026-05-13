Бюджет России получил рекордную сумму от «налога на богатых»

ФНС: за первый квартал в бюджет поступило 52 млрд рублей от налога на богатых

За январь — март 2026 года федеральный бюджет получил 52,4 млрд рублей от так называемого «налога на богатых», то есть повышенных ставок НДФЛ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Согласно им, данный показатель на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Как рассказал изданию эксперт совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов, повышение зарплат стало одной из основных причин роста поступлений с НДФЛ по ставке более 13%. По итогам прошлого года номинальные зарплаты увеличились на 13,5%, что привело к росту числа россиян, подпадающих под повышенные ставки.

Эксперт отметил, что ужесточение налогового администрирования оказало дополнительное влияние. По его словам, государство ведет борьбу с подменой трудовых отношений и с зарплатами в конверте.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, в свою очередь, заявил «Известиям», что доходы бюджета также выросли в связи с увеличением поступлений от налогообложения процентов по банковским вкладам и инвестиционного дохода граждан.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что федеральный бюджет получил от налога на доходы физических лиц в 2025 году около 750 млрд рублей.

C 2025 года в России действует пятиступенчатая прогрессивная шкала ставок НДФЛ. Основные доходы облагаются налогом по ставкам 13, 15, 18, 20 и 22%. Сборы по ставке НДФЛ в 13% поступают в региональные и муниципальные бюджеты, а все, что превышает этот уровень, — в федеральный.

Ранее в Госдуме предложили поднять налоги на сверхбогатых граждан.