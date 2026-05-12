В Минэкономразвития рассказали о помощи ветеранам СВО начать свой бизнес

Алексей Никольский/РИА Новости

Минэкономразвития разрабатывает программу вовлечения ветеранов специальной военной операции (СВО) в малый бизнес. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Ну и отдельная тема для нас — это, конечно, вовлечение еще и ветеранов СВО, кто возвращается, в тему малого бизнеса. Донастраиваем инструменты поддержки какие-то, гранты и так далее», — сказал он.

По словам главы Минэкономразвития, вернувшимся со спецоперации необходимо помочь и сопроводить их в сфере бизнеса, отметив, что деньги на это выделяются небольшие, а социальные и экономические эффекты ожидаются большие за счет энергии новых предпринимателей.

До этого Путин в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры заявил, что помощь участникам спецоперации и их семьям должна доходить до каждого без сбоев, быть доступной и понятной. Российский лидер также призвал уделять самое серьезное внимание проблемам, с которыми обращаются военные и их близкие.

Ранее в ЛДПР предложили отменить комиссии при переводах в фонды поддержки участников СВО.

 
