Общество

Лидер ЛДПР предложил отменить комиссии при переводах в фонды поддержки участников СВО

Слуцкий: необходимо запретить взимать комиссию за переводы для помощи СВО
Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал на законодательном уровне запретить взимать комиссию при переводах граждан в фонды поддержки участников СВО, сообщает ТАСС.

Он отметил, что россияне направляют партии большое количество жалоб на удержание комиссии с этих переводов.

По словам Слуцкого, даже небольшие суммы могут накапливать значительные средства при массовых платежах.

«ЛДПР требует законодательно запретить взимать комиссию с таких платежей», — сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что партия предложит Центробанку совместно проработать механизмы реализации данной инициативы.

 
