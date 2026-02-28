Лидер ЛДПР предложил отменить комиссии при переводах в фонды поддержки участников СВО

Слуцкий: необходимо запретить взимать комиссию за переводы для помощи СВО

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал на законодательном уровне запретить взимать комиссию при переводах граждан в фонды поддержки участников СВО, сообщает ТАСС.

Он отметил, что россияне направляют партии большое количество жалоб на удержание комиссии с этих переводов.

По словам Слуцкого, даже небольшие суммы могут накапливать значительные средства при массовых платежах.

«ЛДПР требует законодательно запретить взимать комиссию с таких платежей», — сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что партия предложит Центробанку совместно проработать механизмы реализации данной инициативы.