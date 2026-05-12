Курс доллара рухнул ниже 74 рублей

Центробанк России установил курс доллара на уровне 73,79 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Днем ранее доллар стоил 74,3 рубля. Таким образом, валюта подешевела почти на 50 копеек.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что для российской экономики более выгодным является курс рубля не крепче 80 рублей за доллар. По его словам, подобный показатель необходим для поддержки внутреннего производства.

Парламентарий добавил, что для экономики РФ лучше иметь слабый рубль, ведь крепкий приводит к тому, что российские производители начинают испытывать конкурентное давление со стороны внешних поставщиков.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, согласно которому к середине лета доллар будет стоить 80 рублей, к осени — 82 рубля, а к концу года — 85 рублей. По его мнению, с начала июня может вырасти объем покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, также дополнительно росту иностранных валют могут способствовать сезон отпусков и постепенная активизация импорта.

