Россиянам посоветовали покупать доллары сейчас

Россиянам, которым нужны доллары для поездок летом, лучше купить их сейчас, пока валюта дешевеет. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Если валюта нужна для конкретной цели (расходы за границей, покупки импортных товаров), безусловно, стоит покупать доллары сейчас, пока они у многолетних минимумов. Даже если доллар еще упадет летом (что вряд ли), это не отменит той экономии, которую вы можете зафиксировать уже сейчас, купив доллар по 74-76 рублей вместо средних 83-84 рубля год назад и 92-93 рубля два года назад. Доллар падает уже больше года, что нетипично для него (евро и юань последние 10 лет преимущественно уступали доллару). С высокой вероятностью разворот курса доллара вверх где-то рядом. И если уж закупаться валютой, то логичнее той, которая сейчас дешева — а это доллар», — отметил Селезнев.

По данным Investing.com, внебиржевой курс доллара 11 мая обвалился ниже 74 рублей впервые с 20 февраля 2023 года. В моменте доллар стоил 73,7 рубля.

Ранее финансист Селезнев не исключил доллар по 90 рублей.

 
