Стало известно, сколько доллар будет стоить летом

К середине лета доллар будет стоить 80 рублей, к осени — 82 рубля, а к концу года — 85 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Полагаем, что до лета рубль останется крепким. С начала июня может вырасти объем покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, что отдалит российскую валюту от завоеванных уровней. Дополнительно росту иностранных валют могут способствовать сезон отпусков и постепенная активизация импорта. На противоположной чаше весов — смягчение денежно-кредитных условий. В июне ЦБ может опустить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов, до 14%. Системное давление на рубль увеличится — снижение ставок делает сбережения в нацвалюте менее привлекательным, а кредитование, в том числе под импорт — более доступным», — отметил Смирнов.

По информации Investing.com, внебиржевой курс доллара 11 мая упал ниже 74 рублей впервые с 20 февраля 2023 года. В моменте доллар стоил 73,7 рубля. 12 мая курс американской валюты составлял более 73,6 рубля.

Ранее россиянам посоветовали покупать доллары сейчас.