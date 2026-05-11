Внебиржевой курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 20 февраля 2023 года
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 20 февраля 2023 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 11:18 мск курс доллара снижался до 73,7 рубля. Падение составило 55 копеек относительно предыдущего закрытия.

В конце апреля инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал для «Газеты.Ru», что минимальный курс доллара в 2026 году составит 70 рублей.

Согласно прогнозу управляющего фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александра Барышникова, доллар может вырасти выше 86 рублей во втором квартале 2026 года, если импорт начнет восстанавливаться, а Минфин не вернется к продажам валюты. По его мнению, нынешнее укрепление рубля не будет устойчивым.

В ближайшие месяцы наиболее вероятным диапазоном внебиржевых торгов Барышников назвал 75–86 рублей за доллар. По его оценке, нижнюю границу поддерживают административные меры и обязательная продажа экспортной выручки, а верхнюю формируют риски роста импорта, возможные изменения в налоговом маневре и внешняя волатильность, которая может быстро развернуть локальный тренд.

Ранее финансист Селезнев не исключил доллар по 90 рублей.

 
