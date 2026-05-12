Аналитик спрогнозировал на лето дальнейшее обрушение доллара

После майских праздников рубль продолжает крепнуть, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Торговых операций Минфина в рамках бюджетного правила недостаточно для изменения этой ситуации и повышения доллара, объяснил в беседе с RT начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

«Главные факторы поддержки рубля сохраняются в виде высокой ставки ЦБ и ожидания роста профицита торгового баланса во втором квартале благодаря очень комфортным ценам на нефть», — пояснил аналитик.

На середину мая он спрогнозировал колебания доллара в коридоре от 72 до 76 рулей, евро от 85 до 89 рублей, а юаня в диапазоне от 10,60 до 11,30 рубля. По мнению Соболева, тренд на укрепление российской нацвалюты сохранится, поэтому к началу лета доллар может опуститься ниже ожидаемого диапазона 72-76 рублей.

Накануне внебиржевой курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 20 февраля 2023 года. Падение составило 55 копеек относительно предыдущего закрытия, доллар стоил 73,7 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, согласно которому к середине лета доллар будет стоить 80 рублей, к осени — 82 рубля, а к концу года — 85 рублей. По его мнению, с начала июня может вырасти объем покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, также дополнительно росту иностранных валют могут способствовать сезон отпусков и постепенная активизация импорта.

Ранее россиянам посоветовали покупать доллары сейчас.

 
