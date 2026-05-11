Венгрия намерена пересмотреть условия соглашения по строительству «Пакш-2»

Telegram-канал «Привет, Пакш!»

Кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что новое правительство страны намерено пересмотреть условия соглашения о строительстве атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» по проекту Росатома. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Капитаня, экономические показатели тесно связаны с ценами на энергоносители. В связи с этим правительство Венгрии будет добиваться снижения затрат как на закупки нефти и газа, так и на производство электроэнергии, и одной из первых мер в этих целях станет пересмотр проекта сооружения АЭС «Пакш-2».

Претендент на пост министра отметил, что договоры с «Росатомом» являются засекреченными, поэтому новое венгерское руководство еще не ознакомилось с ними, но приступит к их изучению в ближайшее время.

В предвыборной программе партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах 12 апреля, указано, что в случае прихода к власти она инициирует «серьезный пересмотр» соглашений о возведении АЭС «Пакш-2».

В феврале в Венгрии начался основной этап строительства АЭС. Ожидалось, что новые блоки будут построены к середине 2030-х годов. Однако в апреле глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что все соглашения, касающиеся проекта, будут проанализированы и при необходимости часть из них расторгнут.

Ранее новые власти Венгрии разрушили надежды Зеленского на помощь.

 
