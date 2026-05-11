В России вырос средний размер пенсии

ТАСС: пенсии россиян за год выросли почти на 2 тыс. рублей
Средний размер пенсионного обеспечения в Россия в апреле 2026 года составил 25 397 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социальный фонд России.

Согласно статистике, год назад средняя пенсия в стране составляла 23 448 рублей. Таким образом, за год выплаты выросли примерно на 1,9 тыс. рублей.

В марте 2026 года средний размер пенсионного обеспечения находился на уровне 25 274 рублей.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что с 1 августа работающим российским пенсионерам будут повышены выплаты. Он пояснил, что речь идет об автоматическом повышении пенсий, которое Социальный фонд РФ автоматически, без необходимости визитов в клиентские службы и подачи заявлений, проводит в каждом августе.

Росстат также сообщил, что в РФ средний размер пенсионного обеспечения за последние 10 лет вырос вдвое. Отмечается, что в марте 2016 года средний размер пенсии в РФ составлял 12,4 тысячи рублей. В марте 2026 года средняя пенсия выросла до 25,3 тысячи рублей. То есть средний размер пенсионного обеспечения увеличился почти на 13 тысяч рублей за 10 лет.

